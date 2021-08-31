قصي خولي يعاتب أهله ويوجّه رسالة قيّمة الى الشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم السوري قصي خولي ضجة كبيرة بين متابعيه بسبب مقطع فيديو وجّه من خلال رسالة عتاب الى أهله وكل الأهالي، ودعا عبره الشباب الى ممارسة الرياضة.

وتحت عنوان “روحوا العبوا رياضة”، روى قصي تجربته خلال مرحلة الطفولة وهو يحاول إقناع أسرته بممارسة الرياضة قائلاً: “كنا ناكل مية ألف مسبّة وبهدلة لما نقول لأهالينا بدنا نلعب رياضة نلعب فوتبول أو كاراتيه، كانوا يصرخوا علينا ويقولولنا روحوا بلا قلة عقل روحوا اعملوا شي بفيدكم”.

ووجّه كلامه الى الشباب قائلاً: “كأنه طلعوا الأهل غلطانين كثير مع احترامي للأهل. أنا بقلكم روحوا العبوا رياضة. شوفوا الرياضة شو عم تعمل هي الاسم، الشهرة والصحة، حكي أهالينا فيه شوية غلط”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع نصيحة قصي المفيدة لتشجيع الشبان والشابات على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم من جهة، ولاستخدامها كطريقة فعالة للحصول على الشهرة والمال.