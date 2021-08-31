سمية الخشاب تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تغريدة لها عبر حسابها في أنستقرام.

وطالبت سمية الخشاب بأن يحصل الزوجين على رخصة للإنجاب بعد أن يخضعوا لامتحان قبل الإقدام على هذه الخطوة.



وكتبت سمية: "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟".

وأضافت: "اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".



وعادة ما تثير قضية الزيادة السكانية في مصر جدلاً كبيراً بين فريقين أحدهما يرى أنها قنبلة موقوتة قد تأتي على الأخضر واليابس وآخر يرى أنها يمكن أن تكون أمراً إيجابياً باعتبار السكان وقود التنمية والتطور في أي مجتمع.