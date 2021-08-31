هجوم للجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غرب محافظة مأرب.

وقال بيان للجيش اليمني، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "وحداته مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأكد البيان "سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح في هجوم للجيش والمقاومة صباح اليوم على عدّة مواقع في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب".





ودمرت مدفعية الجيش اليمني 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما نسف طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأوضح الجيش اليمني أنه "استعاد طقمين تابعين للمليشيات بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية.