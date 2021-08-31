الشائعات تطارد ياسمين عبد العزيز وآخرها خبر وفاة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365": نفى الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شائعة وفاة شقيقته ياسمين عبدالعزيز بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات سويسرا.

وهاجم عبدالعزيز مروجي هذه الشائعات عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك" قائلاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".

ثم قام بعدها بحذف المنشور، ووضع بدلاً منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبدالعزيز قبل 10 أسابيع، سبقت تفاقم وضعها الصحي وتقول فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".

يشار إلى أن الممثلة المصرية المحبوبة نقلت إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو الماضي.

وقبل ذلك إنتشرت شائعة تتكهن بإنفصالها عن زوجها أحمد العوضي بسبب سفرها وحيدة الى سويسرا، والحقيقة ان العوضي لم يحصل على الفيزا في الوقت المناسب ليرافق زوجته، لكنه عاد ليسافر قبل أيام إلى هناك من أجل البقاء إلى جوار زوجته، لحين تعافيها بشكل كامل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بالسفر، والتي تسببت في منعه من مرافقتها منذ البداية.