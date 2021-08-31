كورونا يوقف تصوير فيلم "بوكر فايس" لراسل كرو في أستراليا

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"الخليج 365": تم إيقاف إنتاج فيلم الإثارة "Poker Face" من بطولة وإخراج راسل كرو في أستراليا بسبب حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين طاقم الفيلم. كما توجد حالة ثانية قيد التحقيق.

يم تصوير الفيلم في سيدني وحولها، على الرغم من الإغلاق المحلي، وتوقف العمل قبل ستة أيام من إنتهاء التصوير. وأعلن كرو ذلك في سلسلة من التغريدات على تويتر يوم الثلاثاء. قال فيها

"لسوء الحظ ، قبل 6 أيام من إنتهاء تصوير "Poker Face "، تأكد ان لدينا حالة إصابة بفيروس كورونا بين طاقمنا وإيجابية أخرى محتملة قيد مزيد من التحقيق من قبل فريق Poker Face و NSWHealth.

"من أجل سلامة الممثلين وطاقم العمل والمجتمع الأوسع ، تم إيقاف الإنتاج على الفور وتم إصدار تعليمات للجميع بالعزل أثناء النظر في الموقف. لقد اتبعنا بروتوكولات صارمة مع اختبار الممثلين وطاقم العمل 3 مرات في الأسبوع على مدار الأسابيع الـ 11 الماضية.

"الطاقم كان يرتدي أٌنعة الوجه طوال الوقت باستثناء 3 أفراد مع استثناءات طبية. نشعر أن أفراد الطاقم المشاركين ، مثل جميع الأشخاص في هذا العمل، هم لاعبون ملتزمون للغاية ومجتهدون في نهجهم تجاه مسؤوليات عملهم.

"نشعر أيضًا أن المجتمع الأوسع يمر بهذه الأوقات الصعبة. نأمل أن يتم إحتواء هذا الأمر لنتمكن من العودة للعمل في وقت قريب جدًا ".

يجري التصوير في مواقع حول سيدني ونيو ساوث ويلز وفي استوديوهات فوكس بالمدينة.

تدور قصة الفيلم حول عالم لعبة البوكر عالية المخاطر والتمويل الدولي، حيث يلعب "كرو" دور ملياردير عالق في لعبة ورق محفوفة بالمخاطر. يشمل طاقم الممثلين أيضًا ليام هيمسورث وإلسا باتاكي.

بينما تدور أحداث الفيلم في النص الأصلي بميامي ، يُعتقد أن كرو قد دفع المنتج Arclight Films لتغيير المكان إلى سيدني حيث يمكن للفيلم أن يعرض معالم المدينة المثيرة للإعجاب.

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