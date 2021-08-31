هشام ماجد فى صورة مع محمد سعد.. ويعلق: "أكتر واحد ضحك مصر"

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هشام ماجد، على الإشادة بموهبة الفنان محمد سعد، فى الكوميديا، ورغم أن هشام ممثل كوميدى، لكنه أكد أن النجم محمد سعد أكثر شخص يجعله يضحك، حيث شارك هشام مع جمهوره صورة جديدة تجمعه مع النجم الكوميدي محمد سعد، الذي يقل من ظهوره، وعلق هشام ماجد علي الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "أكتر واحد ضحك مصر".

وفي سياق آخر انتهى أبطال فيلم "حامل اللقب" للنجم هشام ماجد فى أولى بطولاته السينمائية المطلقة، من تصوير مشاهد أسبوع كامل فى حى جاردن سيتى داخل ديكور شقة لتصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل، وتوقف تصوير العمل حاليًا ومقرر عودة استكمال تصويره مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجمع المشاهد بين هشام ماجد ودينا الشربينى وباقى فريق العمل، حيث تدور المشاهد حول قصة حب بينهما فى إطار من الفانتازيا.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.