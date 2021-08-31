شكرا لقرائتكم خبر عن " لوميير تانى مرة " بمهرجان الإسكندرية احتفالا بـ125 سنة سينما بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الاحتفال بمرور 125 عاما على أول عرض سينمائي في مصر والذى أقيم بالإسكندرية في مقهى "زواني" يوم 6 يناير 1896 بعد أيام من أول عرض في العالم في "الجرايد كافية" في باريس في 25 ديسمبر 1895وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير، وذلك في الدورة الـ ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من 25 سبتمبر المقبل حتى 1 أكتوبر

ومن جانبه قال الناقد السينمائي الأمير أباظة إن المهرجان سيعرض في الاحتفال الفيلم الوثائقي "لوميير تاني مرة" إخراج أحمد عاطف وإنتاج صندوق التنمية الثقافية لما يتضمنه من وثائق نادرة مزج فيها المخرج بين مشاهد قديمةصورها لوميير في بدايات القرن التاسع عشر ليقوم بتصويرها مرة أخرى في نهايات القرن العشرين.

الفيلم أنتجه صندوق التمنية الثقافية بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما عام ١٩٩٥ وعرض وقتها في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى وهو يعرض رؤيته لمصر بين القرنين نهاية القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين .

كما يشهد حفل الافتتاح الذي يخرجه ابن الإسكندرية المخرج المسرحي محمد مرسي الاحتفال بمرور ١٢٥عاما على دخول السينما إلى مصر من خلال اسكتش غنائي استعراضي.