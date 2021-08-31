شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "من أجل زيكو".. ومنة شلبى فتاة شعبية من القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة منة شلبى تصوير مشاهدها الأولى فى فيلم "من أجل زيكو"، حيث تظهر فى الفيلم بدور فتاة شعبية تسكن حارة فى منطقة القلعة، ويكون هناك العديد من المغامرات بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.

وكانت منة شلبي قد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، والذي ناقش قضية التبني، وشارك في بطولته أحمد حاتم ومجموعة من النجوم، من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وحقق نجاحًا كبيرًا.