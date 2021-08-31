بعد إصابتها بارتجاج في المخ .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ” نهال عنبر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:45 مساءً - تعرضت الفنانة ” نهال عنبر ” لإصابة يوم أمس الإثنين خلال أداء دورها في مسرحيتها الجديدة ” زقاق المدق ” بعد سقوط لوح خشبي من ديكور المسرح فوق رأسها .

وهو الأمر الذي أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ وجرح في رأسها وتم نقلها إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على وضعها وإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم .

وكان قد أعلن المخرج ” عادل عبده ” عن ما تعرضت له الفنانة نهال عنبر في منشور عبر حسابه على فيس بوك جاء فيه : ” ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق) ” .

وتابع : ” فقد وقعت على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة .. من فضلكم ادعو لها بالشفاء العاجل ” .

وكشف نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” الذي حرص على زيارة نهال عنبر في المستشفى في تصريحات صحفية له عن تطورات حالتها الصحية فأكد على أنها بحالة صحية جيدة ولا توجد أية مضاعفات للإصابة ومن المقرر أن تغادر المستشفى اليوم .