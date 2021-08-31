سمية الخشاب : ” أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر طالبت من خلالها بضرورة إجراء اختبارات وفحوصات للمقدمين على الإنجاب للتأكد من قدرتهم على تربية أطفالهم بشكل جيد .

فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها قائلة : ” أنا بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب .. يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لأ ؟ هل هما mentally stable ” .

وتابعت : ” هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع ؟ .. واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم ” .