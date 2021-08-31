شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة ضابط شرطة أمام مكسيم خليل فى مسلسل " 8 أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اللبنانية سينتيا خليفة بطولة مسلسل "8 أيام"، وذلك أمام الفنان مكسيم خليل، مع مجموعة أخرى من نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدى السميري.

وعادت اللبنانية سينتيا مرة أخرى إلى مصر لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "دليلك الذكي للطلاق" بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن، ومنهم إنجي المقدم، هيدي كرم، عمر الشناوي، انجي أبو زيد والعديد من النجوم الآخرين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends Guide to Divorce.

ومن المقرر أن تستكمل سينتيا خليفة تصوير مسلسل "بيمبو" والمكون من 15 حلقة، وتؤدي سينتيا دور جديد على جمهورها وسيتم الإعلان عنه قريباً، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته مع العديد من النجوم مثل رزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز.