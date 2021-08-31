شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة المخرج الراحل كريم ضياء الدين تتلقى العزاء بمسجد الشرطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أبناء المخرج الراحل كريم ضياء الدين عن موعد ومكان تلقى العزاء بعد رحيله أمس، وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب كل من محمد كريم ضياء الدين عبر حسابه: "عزاء المغفور له والدى المخرج كريم ضياء الدين يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب".





ورحل عن عالمنا أمس المخرج كريم ضياء الدين كما أعلنت الفنانة شيريهان، وهو والد أبناء شقيقتها، والذى كان له بصمة كبيرة فى عدد من الأعمال الفنية.

المخرج كريم ضياء الدين كان له رصيد كبير من الأعمال سواء كانت سينمائية أو درامية ومنها أهمها "إسماعيلية رايح جاي"، "أبو الدهب"، "بالعربي سندريلا"، و"ديدى ودولى" وغيرها من الأعمال، وهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967، عمل كمساعد مخرج مع والده المخرج أحمد ضياء الدين، فور تخرجه كما عمل كمخرج بالتليفزيون حيث اخرج العديد من الإفلام التسجيلية والروائية.

وأعلنت الفنانة الكبيرة شريهان، وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها الوسطى هويدا، قائلة: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم".

وتابعت: "انتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين، .. إنا لله وإنا اليه راجعون".