شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى عايش الوهم فى "30 مارس".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد الفيشاوي "30 مارس" عرض الفيلم في سبتمبر في المقبل بدور العرض السينمائية، ويقوم الفيشاوي في الفيلم بتقديم شخصية على، والذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمرالذي يضعه على حافة الحقيقة أوالإعدام.

يجمع فيلم 30 مارس العديد من الفنانين منهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة المنتجة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

الفيشاوي يشارك أيضا في بطولة فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.