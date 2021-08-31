شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” فى كواليس مسلسل "اللى خلف مامتش" لـ سوسن بدر بمنطقة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر ”الخليج 365”، كواليس تصوير حكاية "اللى خلفش مامتش"، من مسلسل "زى القمر"، أمس الاثنين بمنطقة الوراق، حيث تصور النجمة سوسن بدر أحداث المسلسل هناك، وقالت فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بالشخصية التى تجسدها ضمن أحداث الحكاية، معربة عن أمنياتها فى أن تقدم شئ جيد للجمهور الذى تحترمه دائما .

وأضافت بدر، إنها منجذبة بشدة للحكايات ذات الحلقات القليلة والتى يتم تقديمها على مدار الفترة الأخيرة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد شفيق، حيث تجد إرتياح نفسى فى التعامل معه .



سوسن بدر مع تقى حسام سوسن بدر مع تقى حسام



الزميل عادل عبد الله مع سوسن بدر الزميل عادل عبد الله مع سوسن بدر

وبدأ صناع العمل تصوير أولى حلقات هذه الحدوتة مؤخرًا داخل أحد مواقع التصوير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتدور أحداثها فى إطار رومانسى حسبما صرح مخرج العمل إسماعيل فاروق لـ"الخليج 365"، والذى أكد أن حلقات العمل تصل إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين، ويشارك الفنانة سوسن بدر بطولة هذه الحدوتة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

كما تواصل أيضا الفنانة الكبيرة سوسن بدر تصوير مشاهدها فى مسلسل "رق الحبيب"، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.