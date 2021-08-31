السيناريست زينب عزيز رئيسًا للمركز القومي للسينما

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارآ بتولي السيناريست "زينب عزيز" رئاسة المركز القومي.

زينب عزيز من أبناء المركز القومى للسينما و هي كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب ثم التحتقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان (يوم حار جدًا) في عام 1995، ثم ابتعدت لسنوات عن العمل السينمائي وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج علي إدريس من خلال فيلم (حريم كريم) في عام 2005، واستمرت في الكتابة للسينما، من أفلامها: (كلام في الحب، ألوان السما السبعة، عصابة الدكتور عمر، يوم ما اتقابلنا).

ويذكر أن المركز القومي للسينما يقيم نادي لسينما المرأة وعرض مؤخرا فيلم "هذه ليلتى" للمخرج "يوسف نعمان" و فيلم "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" و فيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدى".

" هذه ليلتى" هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث. بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حسام. إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، و قد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية افضل فيلم - مهرجان جنيف للافلام الشرقية ،جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم ، المهرجان القومي للسينما المصرية ،افضل فيلم- افضل مخرج- افضل ممثلة، مهرجان الاردن الدولي،تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتيه - فرنسا، تنويه خاص لجنة التخكيم، مهرجان مونتريال الدولي - كندا ،و تنويه خاص لجنة التحكيم ، مهرجان الفيلم الافريقي - بلجيكا.