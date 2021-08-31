"أكتر واحد ضحك مصر".. هشام ماجد ينشر صورة مع محمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان هشام ماجد، جمهوره ومتابعيه، صورة مع نجم الكوميديا محمد سعد.

ماجد نشر الصورة عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "أكتر واحد ضحك مصر".

يذكر أن أخر أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2: ليفل الوحش" مع شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل ومي كساب ورانيا يوسف وسامي مغاوري وغيرهم، من إخراج معتز التوني عام 2021.

بينما أخر أعمال محمد سعد فيلم "محمد حسين" عام 2019، مع النجوم: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، فريال يوسف، ونبيل عيسى وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عادل، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.