البرومو الرسمي لحكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ورا كل باب"، البرومو الرسمي لحكاية "كدبة كبيرة" المقرر عرضها قريبا.

البرومو نشره الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "البرومو الرسمي لحدوتة كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب.. تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش وإنتاج سينرجي".

وكشف زاهر موعد عرض حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب"، قائلا: "انتظرونا يوم السبت القادم ٤ سبتمبر الساعة ٩ مساء على قناة الحياة الحمرا يارب يعجبكم".

حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا، من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.