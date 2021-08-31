بينهم هيفاء وهبي.. النجوم يحتفلون بعيد ميلاد هالة سرحان (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة عبير صبري، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت عبير في الصور من الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية هالة سرحان، ومعها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان هاني رمزي، الفنانة إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

هالة سرحان من مواليد 1 سبتمبر 1952، بدأت مشوارها اﻹعلامي كمذيعة في القسم العربي من إذاعة صوت أمريكا، ثم قارئة للنشرة باللغة الإنجليزية في التلفزيون المصري، وترأست المكتب الإعلامي لشبكة راديو وتلفزيون العرب ART، كما شغلت منصب رئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وغيرها.

وقامت هالة سرحان بتقديم العديد من البرامج الحوارية الفنية والسياسية، منها: "يا هلا، هالة شو، الليلة مع هالة سرحان، ناس بوك، في الممنوع" وغيرها، وآخر برامجها "آن الأوان" عبر شاشة "المحور" عام 2014.