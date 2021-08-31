أول تعليق من محمد رمضان بعد إلغاء حفله بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم الفنان محمد رمضان، اعتذارا لجمهوره بعد إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "بعتذر لجمهوري عن إلغاء حفل الخميس القادم في مدينة العلمين الجديدة، إدارة المدينة بلغوني أن شعبيتي لا تسمح بأن أنا أعمل حفلة في مكان بيشيل 3 آلاف شخص بس، وحرصا على المكان وسلامة جمهوري من التزاحم قاموا بإلغاء الحفل وبشكرهم جدا، هما عندهم رؤية أمنية تفوقني بكتير، وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أحسن وفي مكان أكبر، ثقة في الله نجاح".

وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الإشاعات.. السبب أمنيًا لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب حجم جمهوري".

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن حفل يقام في شاطئ كريستال بالاس يوم الخميس المقبل، ومع اقتراب موعده قام بحذف بوستر الحفل بدون توضيح.

وقال مصدر من الشركة المنظمة للحفل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كانت هناك بالفعل مفاوضات مع الفنان محمد رمضان لتقديم الحفل في شاطئ كريستال بالاس في العلمين الجديدة، وبدأنا الاستعداد له وتم تحديد أسعار تذاكره، ولكن تم إلغاء الحفل بعد تعثر الاتفاق النهائي لأسباب عديدة منها ضيق الوقت".

وتابع: "كنا قد بدأنا الإعداد للحفل، وتم تحديد أسعارالتذاكر، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، قبل أن يتم إلغاء الحفل".

وطرح محمد رمضان مؤخرا كليب أغنية "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.