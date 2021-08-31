أول ظهور لـ نور عمرو دياب مع خطيبها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، لأول مرة مع خطيبها.

ونشرت نور، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يظهر خلاله خطيبها إلى جوارها بضعة ثواني وهما في أحد المطاعم ببريطانيا.

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس الجاري، عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها الثلاثي "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".