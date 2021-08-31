تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خرجت الفنانة نهال عنبر، من المستشفى، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من "عنبر" لـ"الخليج 365"، أن حالتها الصحية تحسنت سريعا وعليه خرجت من المستشفى بعد دخولها بساعات.

وكانت قطعة ديكور سقطت على رأس الفنانة نهال عنبر أثناء تقديمها مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية، وتم نقلها للمستشفى أمس، لإسعافها والاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكان إلى جوارها للاطمئنان عليها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محسن محيي الدين، والمخرج عادل عبده.

وكتب عادل في تعليقه على الصورة "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.