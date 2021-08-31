نانسي عجرم:" بقول لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

استضاف المذيع صبري زكي، الفنانة نانسي عجرم ببرنامجه "قول يا كبير"، على راديو إنرجي 92.1 باعتبارها نجمة شهر أغسطس.

وقالت عن ألبوم "نانسي 10" إنَّ التحضر له بدأ منذ 4 سنوات، وأول أغنية تمّ اختيارها هي "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيرا.ً

وتحدثت نانسي عن حياتها الشخصية، وقالت لبناتي المساحة الأكبر في حياتي.

واستكملت:" بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي زي كل أم، خاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت مش بس الأم المصرية بتهدد بهذه الطريقة، لا اللبنانية كمان"

وطرحت نانسي ألبومها الأخير "نانسي 10" مؤخرا، وحققت به نجاحا كبيرا