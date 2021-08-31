نانسي عجرم:" بقول لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:
استضاف المذيع صبري زكي، الفنانة نانسي عجرم ببرنامجه "قول يا كبير"، على راديو إنرجي 92.1 باعتبارها نجمة شهر أغسطس.
وقالت عن ألبوم "نانسي 10" إنَّ التحضر له بدأ منذ 4 سنوات، وأول أغنية تمّ اختيارها هي "سلامات"، التي حققت نجاحاً كبيرا.ً
وتحدثت نانسي عن حياتها الشخصية، وقالت لبناتي المساحة الأكبر في حياتي.
واستكملت:" بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي زي كل أم، خاصة لما بيكون في ضغط كبير بالبيت مش بس الأم المصرية بتهدد بهذه الطريقة، لا اللبنانية كمان"
وطرحت نانسي ألبومها الأخير "نانسي 10" مؤخرا، وحققت به نجاحا كبيرا