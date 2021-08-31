برلماني مغربي سابق يرشّح زوجته لمنافسة والدته في الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 8 دقائق

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن واقعة غريبة ، حيث قام برلماني سابق ممنوع من الترشح، بترشيح زوجته لمنافسة والدته في الدائرة الانتخابية نفسها في بلدة “بني فراسن” التابعة لإقليم تازة، شرق المملكة، مع قرب الانتخابات التشريعية، المقررة في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

موقع “لو 360″، قال إن البرلماني السابق “الغازي جطيو” سعى بقوة من أجل فرض زوجته كمرشحة عن حزب “الأصالة والمعاصرة” منافسة لوالدته عن حزب “الحركة الشعبية” في الدائرة الانتخابية نفسها.

وحسبما نقل الموقع عن مصادر مطلعة، فإن “جطيو” رشح زوجته لمنافسة والدته نتيجة دخوله في صراع انتخابي مع عائلته حول رئاسة المجلس المحلي في بلدة “بني فراسن”، التي كان يرأسها قبل إدانته ومنعه من حق الترشح.

هذا الترشيح، أثار موجة من السخرية والتفاعل من طرف عدد من المهتمين والمتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق ناشطون على العملية بالقول: “إن رضا الزوجة أفضل من رضا الوالدين”، فيما علق آخرون قائلين إنه “ربما يرى البرلماني الممنوع من الترشح أن الانتخابات والمناصب السياسية أفضل من رضا الوالدين”.

يشار إلى أن البرلماني “الغازي جطيو” سبق أن أدين بعقوبة سجنية نافذة قضى بسببها شهورا في سجن تازة، وذلك لتورطه في إحدى القضايا، التي كانت سببا في منعه من الترشح لخوض غمار انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر 2021.