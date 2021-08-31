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كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة قديمة للراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده مع الاعلامية هالة سرحان تحدثت خلالها عن معاناتها في مهنة الرقص الشرقي.
كلام فيفي عبده جاء ردا على من يقول ان “فلوس الراقصة تجي بسهولة” حيث انفعلت وقالت “لا مش بسهولة ده نحنا شقيانين اوي بالقرش ده نحنا ربنا يتبلي اي واحد بلوم علينا يشتغل شغلتنا”.
وتابعت “ربنا ما يوري حد الشقى اللي احنا شقيناه ده احنا في عز البرد كنا نلبس بدلة الرقص بينما الست بتكون قاعدة حاطة الفرو ومش قادرة تصقف واحنا بنكون عم نشتغل وتعبانين “.
واضافت فيفي عبده “ولما ربنا ببارك لنا لاننا شقيانين بالقرش مش اي حد”.
قد اثار الفيديو ردود فعل وسخرية واسعة من قبل المتابعين الذين لفتهم عبارة “ربنا بباركلنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده تتحدث عن معاناتها في مهنة الرقص: “ربنا بباركلنا لأننا شقيانين بالقرش”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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