الصور الأولى لـ شقيقة ميرهان حسين.. برأيكم هل يوجد شبه بينهما؟ (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنّانة “ميرهان حسين” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، مجموعه من الصور لها مع شقيقتها “نادين” التى لا يعرفها الجمهور، حيث كانتا تستمتعان بقضاء الإجازة الصيفية علي أحد الشواطئ.

وأرفقت ميرهان صورها مع شقيقتها بالتلعيق قائلة :” أختى مجنونة طلعالي”، في إشارة منها إلي تعبير الوجه الساخر التى قامت به شقيقتها، وتفاعل المتابعون مع الصور التي لفتت الأنظار كثيراً؛ وحصدت الصور إعجاب أكثر من 115 ألف شخص.

وكانت ميرهان قد نشرت عبر حسابها على Instagram صورة لشقيقتها الصغري “نادين” وهي تحملها، أتبعتها بنشر صور لطفل من أقاربها وهي يحملها أيضًا لتعلق ميرهان على إحدى هذه الصور قائلة: “هو إيه الاحتفال العجيب ده”؟.

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هذا وقد وجهت الفنانة ميرهان حسين، رسالة للفنان أشرف عبد الباقي ولنجوم مسرحية “شمسية وأربع كراسي“، بعد انتهاء عرضها في الساحل الشمالي.

ونشرت “ميرهان،” مقطع فيديو من كواليس عرض المسرحية خلال الفترة الماضية، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “شكرًا لكل الناس اللي شرفونا بحضورهم، ونتمنى تكون المسرحية عجبتكم، وشكرًا لأستاذي الجميل أشرف عبدالباقي على التجربة الجميلة العظيمة دي، وشكرًا لكل زمايلي في المسرحية، اتبسطت جدًا بالشغل معاكم وضحكت من قلبي.. شكرًا”.

بدأ فريق عمل مسرحية «شمسية وأربع كراسي» أول عرض يوم الخميس 5 أغسطس، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وعُرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالساحل الشمالي.

المسرحية بطولة النجوم: ( أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي).

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الدرامية، مسلسل «ختم النمر»، الذى عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، كما شاركت كضيف شرف بمسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى.

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