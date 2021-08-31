فيديو.. هيفاء وهبي تتراجع عن التشكيك في لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي، ضيفة في برنامج"صباح الخير يا مصر" والذي تم عرضه عبر برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري.

وأعلنت هيفاء وهبي، تراجعها عن موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت أن "التطعيم ضد فيروس كورونا هو أمر مهم، وذلك لأن الطب كان له وقفة مهمة للتصدي له"، بحسب قولها.



وتابعت هيفاء وهبي أنها كانت ترفض في البداية فكرة التطعيم ضد كورونا بدعوى أن هناك العديد من الأمراض في الكون التي لم يتم اختراع دواء لها حتى الآن، ثم يظهر فيروس "كورونا" العام الماضي ويتم إيجاد دواء له بهذه السرعة، لكنها تراجعت عن هذه الفكرة بفضل زيادة الوعي عند الناس بشأن اللقاحات، وهذا يعود إلى زيادة الحملات الترويجية للقاحات على شاشة التلفزيون، والتطورات التي حدثت في مجال الطب بالآونة الأخيرة.







وأردفت هيفاء أن التطعيم أصبح واقع في الحياة لا يمكن تجاهله قائلة: "دائما ما أتلقى سؤالا الآن من كل طبيب يقابلني إن كنت تلقيت التطعيم أم لا، وهذا يعني أن تلقي اللقاح أمر ضروري".

وكشفت هيفاء في حديثها عن إعجابها الشديد بالمناخ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أنها أخذت اللون البرونزي بسبب أشعة الشمس.



وعن التعاون مع أكرم حسني في أغنية "لو كنت" قالت: "أحب أكرم حسني على الصعيد الشخصي وهو فنان موهوب، وعندما عرض علي الموزع (توما) فكرة الأغنية والدويتو مع أكرم حسني لم أفكر مرتين وقبلت العرض وتنفيذ الأغنية".





وبسؤالها عن رأيها في أغاني المهرجانات قالت: "أحب أغاني المهرجانات ومعجبة كثيرا بنجاحها، وتوهج صناعها وإحساسهم بهذا النجاح وحب الجمهور لهم ولأغانيهم".

وتطرقت هيفاء وهبي في حديثها لملامح ألبومها الجديد، لافتة إلى أنه سيكون داعم ومناصر لقضايا المرأة، لكنه في الوقت نفسه لن يكون ضد الرجل.

وحول المنهج الذي تعتمد عليه في تجاربها التمثليلية، أكدت أنها ليست حريصة على تقديم مسلسل كل عام، لكنها تعشق الشخصيات المختلفة، ويجذبها السيناريو الجيد.

يذكر أن هيفاء وهبي قامت بإحياء حفلين مؤخرا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.