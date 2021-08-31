تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر.. وموعد مغادرتها المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الفنانة المصرية نهال عنبر إلى ارتجاج بالمخ وذلك خلال مشاركتها في مسرحية "زقاق المدق" بالإسكندرية دخلت على إثره المستشفى.

وكشف الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر.

وقال زكي في تصريح لوسائل إعلام مصرية إنها "تعرضت لارتجاج بسيط في المخ وهي بحالة صحية جيدة وليس هناك أي مضاعفات".

وأضاف أن "الفنانة نهال عنبر ستعود للمسرح غدا الأربعاء، حيث ستغادر المستشفى صباح الغد".

تطورات الحالة الصحية لنهال عنبر

وكشف المخرج عادل عبده تفاصيل ما حدث، وكتب على حسابه عبر "فيسبوك": "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق) فقد وقعت على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم ادعو لها بالشفاء العاجل".

يذكر أن مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي.



