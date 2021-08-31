شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: فيلم "الباب الأخضر" تجربة مهمة في مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان اياد نصار عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز من كتابة الراحل أسامة أنور عكاشة، والذى انطلق تصوير أولى مشاهده أول أمس الأحد بأحد الاستديوهات بالهرم، وجمعته المشاهد الأولى بالفنانة سهر الصايغ وعابد عنانى وحمزة العيلى.

وأضاف إياد نصار لـ"الخليج 365" أن الفيلم يعد خطوة مهمة في مشوارى الفني خاصة أنه من كتابة عبقرى مثل أسامة أنور عكاشة الذى شكل وجدان أجيال مختلفة بأعماله الفنية التي تركت بصمة مهمة في عالم السينما والدراما.



الباب الأخضر

وأشار نصار إلى أنه سعيد أيضا بالتعاون لأول مرة مع المخرج رؤوف عبدالعزيز موضحاً ان هناك كيميا مشتركة بينهما متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجميع اثناء طرحه في السينمات .

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم الفيلم ويشارك فى البطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان

ويعرض للفنان إياد نصار حاليا في السينمات فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.