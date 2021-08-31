شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعلن انتهاء عرض "شمسية وأربع كراسى" فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أشرف عبد الباقى عن نهاية الموسم الصيفى المسرحى في الساحل الشمالى بانتهاء عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسى"، والذى عرضها على مسرح الساحل خلال الأسابيع الماضية، وقال عبد الباقى في فيديو نشره على حسابه بموقع "انستجرام" في آخر ليلة عرض :"النهاردة آخر ليلة عرض لينا.. قعدنا لمدة شهرين نعرض في الساحل وانبسطنا ان احنا كنا موجودين معاكوا ونتمنى تكمون المسرحية عجبتكوا".

وشهدت ليالى عرض المسرحية حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العام عرض المسرحية، وعلى رأسهم اكرم حسنى، حمادة هلال، محمد لطفى، شيرين، مصطفى خاطر، إبراهيم حسن لاعب منتخب مصر السابق، على ربيع،حمدى الميرغنى، شريف منير، أحمد رزق، ميمى جمال وغيرهم.



حمادة هلال مع اسرة المسرحية

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.