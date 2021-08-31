شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ نور عمرو دياب مع خطيبها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت نور عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية منذ أن أعلنت عن خطوبتها التي من المقرر إقامتها بشكل رسمي قريبًا، لكن نور لم تظهر في أي صور علي السوشيال ميديا مع خطيبها من قبل حتي نشرت لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، وكيف تختار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، فيما ظهرت وهى تتناول وجبه خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد الثوانى.



اول ظهور لنور عمرو دياب برفقة خطيبها



نور عمرو دياب برفقة خطيبها



نور عمرو دياب برفقة كلابها



نور عمرو دياب في منزلها

وأعلنت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، خطوبتها، منتصف الشهر الجارى، من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

نور دياب

نور عمرو دياب وخطيبها

لكن نور كشفت عن هوية خطيبها بشكل غير مباشر حيث أعادت نشر ستوري له، نشر خلاله صوتها وعلق عليه "أحبك للأبد "، لترد عليه نور بـ " احبك للأبد..شكرا لك" .

خطيب نور عمرو دياب يعبر لها عن حبه

نور عمرو دياب تبادل خطيبها الحب

وخطيب نور عمرو دياب يتابع شقيقاتها كنزي وجنا ووالدتها شيرين رضا علي الانستجرام، وهو شاب يدعي كيران بريطاني من أصول أفريقية، ويعمل مدرب لياقة بدنية وملاكمة.

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

خطيب نور عمرو دياب

وأعلنت نور أيضا أنها فى طريقها لزيارة أبرز البرندات العالمية فى الملابس لتجهيز نفسها لحفل الخطوبة، كما أنها ستنتقل إلى جنوب لندن للعيش بالقرب من خطيبها.

وأضافت خلال البث المباشر أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.