شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365": أعتبر جمهورى رجالى وأبنائى وبحب أشوفهم سعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الكينج محمد منير في تصريح خاص" لليوم السابع" عن سعادته بحفل المسرح الرومانى الذى أحياه فى الساحل الشمالى يوم الجمعة الماضى، ولقائه بجمهوره الكبير، مضيفاً أنه يعتبر هذا الجمهور هو رجاله وأبنائه الذى دائما يشتهى أن يراهم سعداء أمامة، وألا يبعد عنهم كثيراً.

وكشف النجم محمد منير عن استعداده لحفل جديد فى الاسكندرية يوم الجمعة الموفق 10 سبتمبر المقبل، مطمئناً كل جمهوره على حالته الصحية قائلاً :"انا زى الفل طالما بألتقى بجمهورى"

وأحيا الكينج محمد منير، حفله الصيفى فى الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضى، وهو الحفل الوحيد للكينج بالساحل هذا الموسم، وكان حفل منير من أضخم الحفلات التي أقيمت على المسرح الروماني، حيث ينتظره متابعه قبل كل حفل ليقدم المزيد من وصلات الغناء وأسلوبه الخاص المميز به والذى لم ينجح فيه أحد سواه.

وكشف الكينج عن صور من الحفل، الذي قدم فيه أغانيه وهو جالس علي كرسي، نظرًا إلى مرضه، وعلق منير علي الصور بـ "لسه الأغاني ممكنة" وهي الجملة التي تعبر عن حال الكينج فرغم مرضه ما زال يغني حتى وهو جالس علي كرسى.

وتألق الكينج خلال بحفله بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيات الكينج التي أشعلت المسرح، حيث استهل أولى أغنياته بـ"هيلا هيلا" التى رددها معه الجمهور خلال الحفل.