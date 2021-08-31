شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي وجدان تنشر صور من دولاب الذكريات: "أيام فلكلور الجامعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة إنجي وجدان ذكريات دراستها بالجامعة ومشاركتها بالأنشطة الفنية بها، ونشرت صورة مع عدد من أصدقائها، مصحوبة بتعليق عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"أيام فلكلور الجامعة حد لقاني في الصورة التانية"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها مؤكدين عدم تغيير شكلها وملامحها عن الماضي، فقال أحد المعلقين :" زى مانتى الملامح مش بتتغير طفلة زمان ودلوقتي".



انجي وجدان









وكانت الفنانة إنجي وجدان قالت خلال لقائها مع قناة الحياة عبر برنامج لايت شو، إن مقولة "حبي نفسك زي ما أنتي ليس المقصود بها أن تظل الفتاة تخينة زي ما هي"، وإنما هي وسيلة لحب النفس وعدم الدخول في الاكتئاب ثم البحث عن نظام غذائي لتقليل الوزن لأنه من غير المنطقي أن أخسر وزن وأنا مكتئبة بسبب عدم القدرة علي الحركة أو ارتداء ملابش مناسبة وغيرها من الأمور التي يعيقها الوزن الزائد".

واستقبلت إنجى وجدان مولودتها الثانية نازلى الوتيدى، شهر نوفمبر الماضي ونشرت صورتها من غرفة العمليات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وسط العديد من التهانى من جمهورها وعدد من الفنانين وكتبت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها".

وتستعد إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدأ مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.