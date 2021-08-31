شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بعد نشر هنا الزاهد صورة على شاطئ البحر :"خلى الساحل ينفعك بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمع الفنانة هنا الزاهد بآخر الأيام الصيفية في الساحل مع أسرتها، وشاركت متابعيها بصورة لها على البحر، ودخلت في مناقشة طريفة مع زوجها النجم أحمد فهمى حيث كتبت على الصورة انا مش كتكت يا فهمى، ثم كتب أحمد فهمى تعليق:"خلى الساحل ينفعك بقى"، كما كتبت لها النجمة روجينا:"أحلى كتكت يا عمرى".



أحمد فهمى



هنا

ويعرض حاليا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.