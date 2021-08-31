شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا ملاح تصور حدوتة "قلب مفتوح" من "ورا كل باب" وتشارك في " شارع 9 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة رانيا ملاح تصوير دورها في حدوتة "قلب مفتوح" من الموسم الثاتى لمسلسل "ورا كل باب"، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، ونور إيهاب، حيث تجسد في الحدوتة شخصية "نانسى" تربطها علاقة بعائلة أبو رية خلال الأحداث

"قلب مفتوح" هي الحدوتة الثالثة من الموسم الثالث لمسلسل "ورا كل باب" المقرر عرضه على قناة الحياة بدءًا من السبت المقبل، حيث تم الانتهاء من الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى وعماد رشاد وايمان سلامة وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وبدء تصوير الثانية بعنوان "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.



رانيا ملاح وكمال أبو رية وميدو عادل

وفى سياق متصل تواصل رانيا ملاح تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف ونضال الشافعى حيث تجسد شخصية ابنة عم نصال وتعيش قصة حب معه من طرف واحد، حيث أنه يحب أخرى، ومع سير الأحداث يحدث أمر ما يقلب خط الشخصية تماماً وذلك في اطار تشويقى مثير.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.