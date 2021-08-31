فن ومشاهير

"أحلى شيء".. يارا تمارس التمارين الرياضية في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها ومتابعيها، صورة لها أثناء ممارسة التمارين .

ومن إمارة دبي الإماراتية؛ نشرت يارا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها بملابس رياضية أثناء ممارسة التمارين.

وعلّقت: "التمارين الصباحية.. أحلى شيء.. وبحب اتمرن تقريباً كل يوم.. أنتوا كم يوم بتمارسوا في الأسبوع.. التمارين الرياضة صحة".

وطرحت يارا في أغسطس الجاري أغنية "صد ورد" على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التاسعة من ألبومها الخليجي الجديد "غير الناس"، وهي من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم وتوزيع عباس الصباح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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