بعد حجب "أحكيلك".. إلى أين وصل النزاع بين محمد فؤاد وشركة "قنوات"؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في فبراير الماضي أعلن الفنان محمد فؤاد عن تقديمه بلاغا للنائب العام ضد شركة قنوات، عقب حجب أغنية "أحكيلك" على موقع يوتيوب، بعد طرحها، هل تم التحقيق وإلى أين وصل النزاع؟.

المستشار القانوني نزيه علي مسعود "محامي شركة قنوات" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"حتى اليوم لم يصلنا أي إخطار من النائب العام بشأن ما أعلنه الفنان محمد فؤاد منذ 6 شهور عبر صفحته في موقع فيس بوك".

وأضاف:" فيما يخص النزاع القضائي الذي بدأ من 3 سنوات، مازال قائما، وفي الفترة الماضية صدرت تقارير من الخبراء في المحكمة الإقتصادية تؤكد أحقية الشركة في الألبوم الذي تم التعاقد عليه منذ سنوات مع الفنان محمد فؤاد وشركة "هاي فيديليتي"، ونحن في شركة قنوات نحترم القانون وتعاقداتنا، وتوضح أن أي إجراء يتخذ يكون وفقا لما لدينا من مستندات".

وكان الفنان محمد فؤاد قد أعلن في فبراير الماضي عبر صفحته في موقع فيس بوك عن تقديمه بلاغا إلى النائب العام ضد "قنوات"، وكتب "بلاغ إلي السيد النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات، لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان، والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، و قيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب"

الفنان محمد فؤاد قد علق أمس على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلالها بشكل يشبه الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، ونشر مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "بحبكوا والله".

وقال محمد فؤاد خلال الفيديو: "جمهوري الحبيب، الرجالة اللي بجد، الناس المحترمة مش الفوتوشوب.. بحبكم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لـ"فؤاد"، يظهر خلالها بعد تركيب " شعر" على صورته الأصلية، لتخرج الصورة المنتشرة له بشكل يشبه الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

واحتفل محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة نجله "عبدالرحمن" في الساحل الشمالي، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إيناس عز الدين.

يذكر أن آخر أغاني محمد فؤاد "ليه" والتي طرحها مطلع العام الجاري عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.