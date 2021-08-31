"صاحبة السعادة والثلاجة".. أحمد السعدني وإسعاد يونس من كواليس "200

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع الفنانة إسعاد يونس، من كواليس تصوير فيلم "200 جنيه".

ونشر السعدني، الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أنا وصاحبة السعادة والثلاجة".

وطُرح فيلم "200 جنيه" في دور العرض السينمائي بداية من يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبد الحميد ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.