خاص| تفاصيل إلغاء حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"إن شاء الله ميعادنا الخميس 2 سبتمبر في الساحل الشمالي".. بتلك الكلمات أعلن الفنان محمد رمضان عن الحفل المقام في شاطئ كريستال بالاس، ومع اقتراب موعده قام بحذف بوستر الحفل بدون توضيح.

مصدر في الشركة المنظمة للحفل قال في تصريح لـ"الخليج 365": "كانت هناك بالفعل مفاوضات مع الفنان محمد رمضان لتقديم الحفل في شاطئ كريستال بالاس في العلمين الجديدة، وبدأنا الاستعداد له وتم تحديد أسعار تذاكره، ولكن تم إلغاء الحفل بعد تعثر الاتفاق النهائي لأسباب عديدة منها ضيق الوقت".

وتابع: "كنا قد بدأنا الإعداد للحفل، وتم تحديد أسعارالتذاكر، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، قبل أن يتم إلغاء الحفل".

الفنان محمد رمضان أثار الجدل الأيام الماضية، عقب إعلانه عن حصوله على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان ومنحه لقب "سفير" في مهرجان "أفضل"، قبل أن تقوم النقابات الفنية في لبنان بالتأكيد على عدم وجود أي علاقة لها بالأمر.