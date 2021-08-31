إنجي كيوان تعلن انتهاء تصوير مسلسل "بيت المعادي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الموديل والفنانة إنجي كيوان، انتهاء تصوير مسلسل "بيت المعادي" للمخرج محمد سلامة.

ونشرت إنجي، صورا من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فركش الآن.. يشرفني ويسعدني حقًا أن أتيحت لي الفرصة للعمل في مثل هذا المشروع المثير مع هذا الفريق المذهل".

أضافت: "شكرًا لكل واحد منكم على العمل الجاد والدعم والوقت المذهل.. أنا حقًا لا أستطيع الانتظار حتى يتم بثه وأتمنى أن يعجبكم يا رفاق وأن تعجبوا بي".

وعرف الجمهور إنجي كيوان بعد مشاركتها كموديل في كليب أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب، في فبراير الماضي.

مسلسل "بيت المعادي" يشارك في بطولته تارا عماد وإنجي كيوان وشريف حافظ، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.