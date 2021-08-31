"دائما بجانبي".. رسالة هنا شيحة لوالديها وشقيقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ووالدتها وشقيقاتها "حلا، ورشا ومايا"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت هنا، صورا تجمعها بعائلتها، وعلّقت: "لأمي وأبي وأخواتي.. شكرا لك أمي وأبي على الحب الذي قدمتموه لنا.. ويبقى معنا.. إن وجود الأخوات هو نعمة لا تقارن، إنها هبة من الله.. لا نحتاج أن نقول كلمات لنفهمها.. ننالها ونحتفظ بها ونشعر بأننا بخير".

أضافت: "أحبكم يا أخواتي فوق الكلمات، دائما بجانبي، دائما وراء ظهري، رسالة حب لأخواتي ووالدايي، ربونا بهذه الطريقة، دائما أربعة قبل العالم، اعتزوا بالأسرة وأتمنى لكم يومًا سعيدًا".

يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" عام 2020، مع النجوم: حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴف أحمد مجدي، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي.

كما حلت ضيفة شرف على مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر، في رمضان 2021.