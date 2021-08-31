أسامة عباس يوجه رسالة لجمهوره: مش قادر أعبر عن مشاعري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان أسامة عباس، رسالة لجمهوره بعدما تصدر اسمه مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تدوينة مزيفة له عبر موقع "تويتر"، يطالب فيها المنتجين منحه أدوارا لأنه ما زال قادرا على العمل.

وقال عباس، في فيديو متداول عبر "فيسبوك" مخاطبا جمهوره: "أنا دايما كنت بعتبر نفسي قادر على التعبير عن مشاعري وعن إحساسي، لكن اللي قريته في الفيسبوك الحقيقة خلاني غير قادر إطلاقا على إني أعبر عن مشاعر جميلة جدا مكنتش متخيل إنها موجودة".

اختتم فيديو سجله من منزله بالساحل الشمالي: "أشكركم جدا على كل ما كتبتوه عني، وربنا يكرمكم ويحفظكم أنتوا واللي بتحبوهم".

وكان قد انتشرت تدوينة للفنان أسامة عباس يطالب فيها المنتجين بمنحه أدوارا لأنه ما زال قادرا على العمل، وفيها: "لو المنتجين مش معتبريني عايش، فأنا عايش وعايز أشتغل"، واتضح فيما بعد أن التدوينة مزيفة ولا تمت له بصلة، حيث أبدى دهشته من محاولات البعض انتحال صفته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي حسابات إلكترونية.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا بشأن هذه الواقعة، وجاء نص البيان كالتالي: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل، وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير، وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.