خاص| نيقولا معوض: أحببت الكوميديا والرومانسية بـ"ع الحلوة والمرة".. و"الفورمات" خيار آمن للمنتج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان نيقولا معوض، إن قبل قراءته لنص مسلسل "ع الحلوة والمرة" المأخوذ عن المسلسل التركي "في السراء والضراء"، فكر في الموافقة، على المشاركة بمجرد أن تلقى العرض، لأنه من إنتاج إم بي سي، مؤكدا أنها دائما ما تقدم أعمالا مغرية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مع mbc، الفنان بيكون عارف داخل على إيه، وقيمة الإنتاج عاملة ازاي"، لافتا أن العمل نفسه نال أيضا إعجابه، خاصة وأنه يجمع بين الرومانسية والكوميدية، موضحا "للأسف الحاجات اللي من النوع ده مش بتبقى حلوة أوي ساعات بشوف الورق بحس ان دمه تقيل، يحاولوا يبالغوا، لكن في (ع الحلوة والمرة) حبيت التوازن بين الرومانسية والكوميديا، تم تقديمها بشكل يشبه المسلسلات الغربية، من خلال كوميديا المواقف، ودي لعبة حلوة".

وأثنى نيقولا على الفنانين الذين يتعاون معهم في العمل "الشركاء لذاذ، دانا مارديني عمرنا ما اتقابلنا كنت حابب اشتغل معاها، بحبها كممثلة، باميلا الكيك وجو طراد كنت عارفهم من قبل المسلسلات وبحبهم كبني آدمين وممثلين".



وردًا على سؤال "الخليج 365"، ماذا يفعل إذا تعرض لنفس الموقف الذي يقدمه المسلسل، وهو ظهور حبيب سابق في وقت فارق بحياته كالزواج، هل سيفكر في الماضي أم يختار المستقبل؟، أجاب "أنا لما بكون رايح اتجوز بكون عارف 100% ومتأكد من قراري، خاصة اني كنت في علاقات سابقة خاطب وفكست، مش هتجوز إلا لو متأكد حتى لو حاجة ظهرت من الماضي مش هتأثر على قراري".

نيقولا يرى أن تقديم أعمال مقتبسة من نسخ أجنبية، لن يلغي وجود أعمالا أصلية، متابعا "لو المسلسل حلو ومقتبس مفيش مشكلة وأنا ممثل بيجيلي ورق مش فارق معايا مقتبس ولا مكتوب، وحتى المشاهد آخر حاجة هتهمه جاي منين العمل، المهم هيحبه ولا لأ".

ويشير نيقولا لوجود ميزة في تقديم أعمالا عن "فورمات"، وهي "حاجة لذيذة وآمنة للمنتج، لأنه بيكون عارف المكونات دي هتطلعله إيه، تقريبا عارف النتيجة، فهي خيار آمن بالنسبة له، وفي رأيي الاتنين حلوين ومش بيلغوا بعض".

عرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" بدأ اعتباراً من الأحد 29 أغسطس، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد وآخرين.