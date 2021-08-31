فن ومشاهير

بعد تعليق محمد رمضان بخصوص فنانات لبنان.. ممثل لبناني يرد عليه!

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 12:04 مساءً

محمد رمضان

أثار محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه بأنه “لم تخلق بعد الفنانة اللبنانية التي تستحق الغناء بجانبه”.

وفي هذا السياق، رد الفنان اللبناني باسم مغنية على رمضان عبر تويتر وعبر عن غضبه من تصريحات رمضان، مؤكدا أنه ليس الأسطورة عبد الحليم حافظ حتى يتكلم بكل هذه الثقة، كما نشر موقع “أهل مصر”.

وتوجه مغنية إلى رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا، هكذا صرح محمد رمضان الذي أجده موهوباً في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة، وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ، مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما”.

وتابع مغنية: “أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك، الموهبة وحدها لا تكفي، تواضع”.

وأكد مغنية في ختام حديثه على حبه واحترامه لمصر وأهلها، وقال: “تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية، أحبك” .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا