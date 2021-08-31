نانسي عجرم عن تربيتها لبناتها: “مش بس الأم المصرية بتعمل كده”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، خلال لقائها في برنامج إذاعي: “اشتغلنا 4 سنين على ألبوم نانسي 10، وقدرنا نوصل لتطور وتغيير في كل النواحي، الموسيقى والتوزيع والمواضيع”، مؤكدة أن العمل به استغرق حوالي 4 سنوات.

وأضافت أنها تختار أغاني المسلسلات بناءً على إعجابها بالأغنية نفسها، وأنها لا تمانع تقديم أغنية مسلسل من بطولة فنانين شباب، مؤكدة أنها كانت تتمنى الغناء مع مايكل جاكسون في طفولتها، وتلقت عروضا لتقديم أغاني دويتو مع مطربين أجانب، لكنها حتى الآن لم تعثر على فكرة تناسبها.

وتحدثت نانسي في تصريحاتها، عن علاقتها مع بناتها وطريقة تربيتها لهم وقالت مازحة: “بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي لما بيكون في ضغط كبير في البيت.. مش بس الأم المصرية بتعمل كده.. اللبنانية كمان”.

وأوضحت أن ابنتها الوسطى “إيلا” تمتلك ميولا فنية، وتحب الطبخ والغناء والرسم، أما ابنتها الصغرى “ليا” فهي عنيدة للغاية وتحب الضجيج، وأن الكبرى “ميلا” هي الأكثر هدوءا وتحب النوم، مؤكدة أنها أم تقليدية مع بناتها: “أجبرهن على أكل الوجبات التي لا يحبونها، كما أعثر على أشيائهن الضائعة وأنا أردد عبارة “لو قمت وجبتها لكم” الكلاسيكية”.

وختمت أن “أجمل ذكريات طفولتها مع أسرتها في منطقة “وطا الجوز” الجبلية”، مؤكدة أنها تحب تناول الجبن والبطيخ، إلى جانب فواكه المانجو المصرية، خاصة “الفص”.