جامعة الإمارات تحتفي بالمؤلفات من حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

عقدت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة افتراضية بعنوان " الاحتفال بالمؤلفات من النساء حول العالم - A Celebration of Women Authors from Around the World"، بمشاركة الدكتورة نجوى الحوسني - عميد كلية التربية بالإنابة، و الدكتورة هالة الحويرص رئيس قسم التربية الخاصة، والدكتورة مايرا باكسال مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا، وحضور أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والجمهور من داخل المجتمع الجامعي وخارجه .



وقالت الدكتورة نجوى الحوسني نحتفي اليوم بالمؤلفات والكاتبات من النساء حول العالم انطلاقا من أدب الأطفال وانتهاء بأدب البالغين بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

وتأتي الندوة لتعزيز مكانة القراءة ودورها في بناء الإنسان وتطوير شخصيته وفكره، ولتسليط الضوء على إبداعات الكاتبات في التأليف وقدرتهن على نقل التجارب الإنسانية للقارئ ، وبذر حب الأدب وجعله جزءا لا يتجزأ من ثقافة العمل والحياة، ومشاركة مقتطفات المقولات والقصائد والرسائل والكتب المصورة يعتبر تأكيدا على أن القراءة هي أداة للتطور وزيادة المعرفة وهي أيضا وسيلة للتواصل مع الأفراد في مختلف القارات لتخفيف حدة الشعور بالوحدة من خلال تكوين جماعات وفرق قرائية لتبادل المعلومات والمعرفة من خلال قراءة الكتب.

وجاءت هذه الندوة لتكون بمثابة الدعوة الموجهة للطلاب والمعلمين والقراء والعاملين في صناعة الكتب والخدمات المكتبية للتعبير عن حبهم للقراءة وتشجيعهم على المشاركة في نشر الرسائل الإيجابية مع الآخرين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

واستعرض المتحدثون في الندوة العديد من الكتب والمؤلفات المتنوعة عن ثقافة وأدب الطفل لكاتبات ومؤلفات من مختلف دول العالم ، واستعرضن تجاربهن في الكتابة وقدرة المرأة على الإبداع والابتكار ، فالكتب بوصفها نوافذ على العالم، ما هي إلا نوافذ عالمية لتقوية الروابط الإنسانية، وتوسيع الآفاق، وتحفيز القدرات الذهنية والإبداعية لدى الأطفال والبالغين.