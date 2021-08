جامعة الإمارات تحتفي بالمؤلفات من حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

عقدت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة افتراضية بعنوان " الاحتفال بالمؤلفات من النساء حول العالم - A Celebration of Women Authors from Around the World"، بمشاركة الدكتورة نجوى الحوسني - عميد كلية التربية بالإنابة، و الدكتورة هالة الحويرص رئيس قسم التربية الخاصة، والدكتورة مايرا باكسال مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا، وحضور أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والجمهور من داخل المجتمع الجامعي وخارجه .