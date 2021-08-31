شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال منتظرة عن الأميرة ديانا فى نهاية 2021 .. تعرف عليها فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الأميرة ديانا التي رحلت عن عالمنا في الـ 31 من أغسطس عام 1997، والتي تعتبر واحدة من أكثر المشاهير ممن تحولت قصتها إلى أفلام سينمائية وأعمال درامية استلهمت جوانب عديدة من قصتها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز الأعمال المنتظرة المقرر طرحها قريباً.

فيلم Spencer

البداية من الممثلة كريستين ستيوارات وتحديداً من فيلم Spencer، الذى يتطرق لحياة الأميرة ديانا والمقرر طرحه خلال العام الجارى 2021، وتحديداً في الـ 5 من نوفمبر.



سبنسر

5 The Crown

أيضاً كشف موقع pagesix عن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل The Crown، وذلك بعدما نشرت الشركة المنتجة للعمل عدة صورة لأبطال المسلسل تضمنت التطرق لشخصيات بحجم الأميرة ديانا والأمير تشارليز، حيث أكد التقريرأن المسلسل سيتم عرضه في العام المقبل 2022، كما أكد موقع pagesix أن الجزء القادم لن يكون الأخير وإنما هناك جزء آخرهو السادس سيكون الأخير بالنسبة للأحداث.

وكان موقع hollywoodreporter نشر الصور الأولي لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا تشبهها كثيرا، كما نشرالموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأمير تشارلز.