شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني وإسعاد يونس بصورة من كواليس "200 جنيه":"انا وصاحبة السعادة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد السعدني جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك خلال كواليس فيلمهما الجديد "200 جنيه"، وعلق السعدني على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" انا و صاحبة السعادة و التلاجة"، لتنال الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه ومنهم المؤلف عمرو محمود ياسين والذي أبدي إعجابه بدور السعدني في الفيلم، قائلا :"هايل يا سعدني عجبتني أوي".



احمد السعدني

وتجسد إسعاد يونس دورا مهما ومحوريا خلال أحداث فيلم "200 جنيه"، وتظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.



السعدني واسعاد يونس

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

200" جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.