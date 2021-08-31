شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار .. طرح فيلم "30 مارس" فى دور العرض 8 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "30 مارس" عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهده منذ عام كامل وتحديداً في شهر سبتمبر الماضى، ولكن تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخدتها دور العرض.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.



30 مارس

تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ريتسا" خلال الفترة المقبلة، حيث أن العمل مرشح للعرش في مهرجان القاهرة السينمائى، والعمل تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد.