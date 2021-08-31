شاهد.. هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد الامير محمد بن سلمان بوصلة رقص!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - احتفلت مشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني بعيد ميلاد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي يصادف اليوم الثلاثاء 31 اغسطس على طريقتها الخاصة عبر مقطع فيديو شاركته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجىماعي.
وظهرت هند القحطاني، في الفيديو، وهي ترقص بقفطان ابيض على انغام اغنية “الله يعز الدار” للفنان ماجد المهندس.
يذكر ان عدد من الفنانين حرصوا على مشاركة السعوديين الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ولي العد حيث نشرت الفنانة احلام تغريدة قالت فيها: “ومن سلمان خذ ت العزم والتأييد شبيه معزي عزالله الزمن بك جاد”.
أما الفنانة السورية اصالة فقد كتبت “كلّ سنه والمطوّر الشجاع بخير وصحّه ليسمو بوطن هو صمّام أمان الأوطان”.
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