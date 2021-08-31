هجوم شديد.. محمد رمضان يحذف بوستر حفله المقبل بالساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان، منذ أيام، عن حفل جديد له كان من المقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وفوجئ الجمهور خلال الساعات الماضية، بحذفه الإعلان الخاص بالحفل، والذي نشره عبر “إنستغرام”، ما فتح باباً من الأقاويل والتساؤلات حول إقامة الحفل من عدمه.

وجاء قرار حذف الإعلان من جانب محمد رمضان بعد أيام قليلة من حالة الهجوم التي تعرّّّض لها بعد إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية.

وواجه الفنان المصري أزمات عدة بعد زيارته لبنان، إذ أثار غضب الجمهور اللبناني بعد تصريحه الأخير عبر قناة “الجديد”، حيث قال إن الفنانة اللبنانية التي تشاركه في ديو غنائي لم تُخلق بعد.

وهاجمه الفنان اللبناني باسم مغنية قائلاً: “لم تُخلق الفنانة اللبنانية التي تغني معي… هكذا صرّح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوباً في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته… يتكلّم بثقة وكأنه الأسطورة عبدالحليم حافظ مع أن عبدالحليم حلم الأجيال لم يقولها يوماً”.

وأضاف: “أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ في الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك… الموهبة وحدها لا تكفي… تواضع”.

وأنهى حديثه قائلاً: “ملاحظة تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية… أحبك”.